BSV Ostbevern verteilt Blumen und ein paar Geschenke an BW Beelen

Als frühzeitiger Meister ist Blau-Weiß Beelen zum BSV Ostbevern gereist. Nach dem Spiel gab es Blumen für die Gäste, in den gut 90 Minuten vorher ein paar nette Geschenke. Weil die Ostbeverner vor allem Standardsituationen schlecht verteidigten, reichten ihre vier Tor nicht mal zu einem Punkt.

Nach dem Abpfiff gratulierte Sven Frommer, der Sportliche Leiter des BSV Ostbevern, noch auf dem Rasen im Beverstadion den Gästen zur frühzeitigen Meisterschaft in der Kreisliga A1. Die stand schon seit dem Vorsonntag fest. Auch wenn Blau-Weiß Beelen nach der Punkterunde noch eine Aufstiegsrunde spielen muss, war das eine schöne Geste. BWB-Kapitän Robin Farwick und sein Trainer Stefan Bruns nahmen am Samstagnachmittag einen Blumenstrauß entgegen. Weitere Geschenke gab es von Frommer aber nicht. Präsente hatten die BSV-Fußballer in den gut 90 Minuten zuvor schon verteilt.

Bei der 4:5 (2:2)-Niederlage gegen den Spitzenreiter, der seinen 15. Sieg in Serie feierte, machten es die Gastgeber den Beelenern im Abschluss zu leicht – vor allem nach Standardsituationen. „Wir schießen vier Tore gegen den Tabellenführer und verlieren. Das gibt es doch gar nicht“, stöhnte Co-Trainer Tobias Berger, der den kurzfristig erkrankten Chefcoach Daniel Kimmina vertrat, nach einem unterhaltsamen und kurzweiligen Schlagabtausch.

Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller BSV Ostbevern verliert ein wildes Fußballspiel gegen Kreisliga-A-Meister Blau-Weiß Beelen mit 4:5. Foto: Ralf Aumüller

Beide Mannschaften hatten einige weitere Großchancen, beide zeigten eine gute Moral. Beelen drehte einen 0:2-Rückstand zum 4:2, Ostbevern glich wieder zum 4:4 aus, ehe die Gäste noch einmal zurückschlugen – in der 80. Minute erneut nach einer Ecke durch einen Volleyschuss von Marco Spliethofe.

Michael Sanders (11.) und die Beelener per Eigentor nach einer Flanke von Lucas Wigger (22.) hatten den BSV mit 2:0 in Führung gebracht. Johannes Bonkamp nach einem Eckball (33.) und Mohamed Mara mit einem direkten verwandelten Freistoß mit dem Pausenpfiff sorgten für das 2:2. Sowohl beim 2:3 durch Spliethofe (59.) als auch beim 2:4 durch Rafi Kurt (70.) sah die BSV-Hintermannschaft nicht gut aus. Innerhalb von drei Minuten antworteten Mohamed Alali (76.) und Wigger nach einem Torwartfehler (78.) mit dem 3:4 und 4:4. Für den einen Punkt, der Ostbevern noch zum sicheren Klassenerhalt fehlt, sollte das aber nicht reichen.

„ »Wir können uns, bis auf die Standards, nichts vorwerfen.« “ Tobias Berger

„Wir können uns, bis auf die Standards, nichts vorwerfen. Ein Unentschieden wäre in Ordnung gewesen“, bilanzierte Berger. „Das ganze Pech, was man haben kann, haben wir in der Rückrunde jetzt eigentlich aufgebraucht.“

BSV: Lander – Langanke (57. Wittkamp), Kleine Büning, Schulze Hobeling (54. Poßmeier), Knoblich (82. Cramer) – Horstmann, Büst, Kowol – Alali, Wigger, Sanders. Tore: 1:0 Sanders (11.), 2:0 Farwick (22./Eigentor), 2:1 Bonkamp (33.), 2:2 Mara (45.), 2:3 Spliethofe (59.), 2:4 Kurt (70.), 3:4 Alali (76.), 4:4 Wigger (78.), 4:5 Spliethofe (80.).