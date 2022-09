BSV Ostbevern wehrt in Bad Soden zehn Matchbälle ab und verliert 21:23

Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern haben in zwei Tagen 14 Sätze gespielt. Als wenn das nicht schon reichen würde, kosteten sie den abschließenden Tiebreak noch einmal richtig aus. Der Aufsteiger in die 2. Bundesliga Nord verlor mit 21:23 und damit am Sonntag das Testspiel beim Süd-Zweitligisten TG Bad Soden mit 2:3 (25:20, 25:23, 23:25, 21:25, 21:23).

MEHR ZUM THEMA Volleyball: 2. Bundesliga Nord Frauen BSV Ostbevern gewinnt beim Turnier gegen Erstligist VC Neuwied

Die Gastgeberinnen aus Hessen hatten das Match als Teampräsentation genutzt. Die beiden Clubs hatten vorher schon eine Spielzeit von fünf Sätzen ausgemacht. Das passte dann aber auch vom Spielverlauf her.

Beim stark besetzten Turnier in Bad Soden am Vortag hatten die BSV-Frauen, wie berichtet, den zweiten Platz belegt – mit nur einer Niederlage: gegen die Gastgeberinnen. Dafür wollten sie sich am Sonntag revanchieren. „Die Mannschaft hat noch einmal alles rausgehauen, was drin saß“, sagte Trainer Dominik Münch.

Die Ostbevernerinnen kontrollierten den ersten Durchgang von Anfang an. In den zweiten starteten sie mit einem 1:8-Rückstand, kämpften sich aber zurück, glichen zum 17:17 aus und holten sich diesen Satz. Als die Gäste im dritten mit 20:17 vorne lagen, Bad Soden sich aber mit aller Macht gegen die drohende Niederlage stemmte, „sind uns die Körner ausgegangen“, so Münch. Vor allem für die beiden einzigen Mittelblockerinnen Esther Spöler und Sabrina Roer war es hart. Sie mussten durchspielen.

Bad Soden drehte diesen Abschnitt, gewann auch den vierten und lag im Tiebreak mit 14:11 vorne. Ostbevern wehrte drei Matchbälle ab zum 14:14, dann noch mal sieben bis zum 21:21 – dann erst machten die Hessinnen den Deckel drauf.

Die Testphase der BSV-Volleyballerinnen war mit drei Spielen und einem Turnier innerhalb von acht Tagen kurz und knackig – und ausreichend, meinte Münch. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Wochenende, das war ein Idealfall von Saisonvorbereitung“, bilanzierte der Coach. „Das hat uns mit Sicherheit eine Menge gebracht. Das gibt uns Selbstvertrauen und das war wichtig fürs Teambuilding.“ Am Sonntag (13 Uhr) startet der BSV beim Schweriner SC II in die Zweitliga-Saison.