BSV Ostbevern wieder auf dem Platz – mit Torjäger Carsten Esser

Der BSV Ostbevern startet in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Bis zum Auftakt am 6. März stehen sechs Testspiele auf dem Plan. Trainer Daniel Kimmina kann wieder mit Stürmer Carsten Esser planen.

Das ist keine gute Nachricht für die Konkurrenz in der Fußball-Kreisliga A1, aber eine umso schönere für den BSV Ostbevern: Mit Carsten Esser starten die Blau-Weißen in die Vorbereitung auf die Rückrunde. „Er ist wieder fit und wieder einsatzfähig“, sagt Trainer Daniel Kimmina über den Toptorjäger der vergangenen Jahre, der dem Tabellenfünften in der Hinserie verletzungsbedingt lange gefehlt hat.

Zudem rechnet der Coach auch wieder mit Niels Ritter, Mohamed Alali und Marcel Graf, die am Ende der Hinrunde ausgefallen waren. Noch einige Wochen muss Kimmina auf Hendrik Hülsmann (Kahnbeinbruch) und Jan Leifhelm (Muskelfaserriss) verzichten.

Am heutigen Dienstag treffen sich die Ostbeverner zum ersten Mal 2022 wieder auf dem Übungsplatz. Bis zum ersten Meisterschaftsspiel am 6. März bei Ems Westbevern bleibt knapp sechs Wochen Zeit, in Form zu kommen. Auf dem Vorbereitungsplan stehen sechs Testspiele – allesamt gegen Teams aus der Kreisliga A.

Am nächsten Sonntag (15 Uhr) gastiert der BSV bei SW Lienen. Am 6. Februar (Sonntag) kommt der VfL Ladbergen nach Ostbevern. Diese Gegner dürften schon etwas weiter sein in der Vorbereitung, weil die Saison in der Kreisliga A Tecklenburg bereits am 13. Februar fortgesetzt wird. Dann spielt der BSV am 10. Februar (Donnerstag) bei der Warendorfer SU, am 13. Februar (Sonntag) gegen Germania Stromberg, am 19. Februar (Samstag) bei GW Albersloh und am 26. Februar (Samstag) beim SC Nienberge.