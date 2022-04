BSV Ostbevern will gegen Hoetmar in die Spur finden

Vier Begegnungen haben die A-Liga-Fußballer des BSV Ostbevern in diesem Jahr bislang bestritten und allesamt verloren. Gegen den Tabellenvorletzten SC Hoetmar wollen sie wieder in die Spur finden. Allerdings hat sich der Gast zuletzt eine Runderneuerung gegönnt.

BSV-Akteur Carsten Knoblich (r.) schied am Sonntag mit Schulterproblemen aus. Am heutigen Dienstag kommt der SC Hoetmar zum Gastspiel ins Beverstadion.

Lediglich zwei Tage nach dem ernüchternden Auftritt der BSV-Fußballer gegen Abstiegskandidat SC Everswinkel (0:3) bietet sich dem heimischen A-Ligisten die Gelegenheit zur Wiedergutmachung. Am heutigen Dienstag um 19.30 Uhr stellt sich der SC Hoetmar zum Nachholspiel im Beverstadion vor. Auch die Gelb-Schwarzen kämpfen als Vorletzter der Tabelle um jeden Punkt für den Klassenerhalt.

Die Gäste haben sich in den vergangenen Wochen eine Runderneuerung gegönnt. In der Winterpause wurden sieben neue Spieler geholt – darunter mit Shpetim Hajdini und Kushtrim Hasani zwei Akteure, die schon mal Westfalenliga-Luft geschnuppert haben.

Vor einer Woche entschied sich der SC Hoetmar dann auch noch zu einem kurzfristigen Trainerwechsel. Dennis Herrmann wurde durch den früheren SCH-Übungsleiter Dennis Averhage ersetzt. „Man weiß nicht, ob sie jetzt anders Fußball spielen“, sagt Daniel Kimmina, dem wohl der gleiche Kader wie am Sonntag zur Verfügung stehen wird. „Wir müssen eine Reaktion zeigen und zusehen, dass wir in die Spur kommen“, so der BSV-Trainer.