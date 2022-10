BSV Ostbevern will in Gütersloh punkten

Wieder mal ein Auswärtsspiel in der NRW-Liga, aber diesmal eins mit Chancen auf einen oder mehrere Punktgewinne. Die Sportkegler des BSV Ostbevern treffen am Sonntag in Gütersloh auf die TSG Rheda.

Auf den Gütersloher Bahnen, wo die TSG Rheda ihre Heimspiele austrägt, besteht für die BSV-Kegler durchaus die Möglichkeit, sich einen weiteren Auswärtspunkt zu holen. In den vergangenen Jahren gelang dieses bei zwei Vergleichen, einmal konnte man sogar alle drei Punkte mitnehmen. Bleibt abzuwarten, welche Möglichkeiten sich in dieser Saison ergeben. Rheda hat sein jüngstes Heimspiel in der NRW-Liga verloren. Ostbevern wird am Sonntag um 13 Uhr mit Martin Börschmann, Michael Hornig, Thomas Maas, Nico Hornig, Niko Schäfer und Markus Czauderna alles daran setzten, ein weiteres Mal auswärts zu punkten. Die zweite Mannschaft aus Ostbevern hofft nach dem Auswärtssieg in Lippstadt am Sonntag um 13.30 Uhr beim SC Reckenfeld IV auf ein nächstes Erfolgserlebnis. Die Drittvertretung des BSV Ostbevern tritt um 13 Uhr auf der „Heimbahn“ in Versmold gegen den TuS Lahde/Quetzen an.