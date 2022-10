BSV Ostbevern will nachlegen – Euphorie bei Schlusslicht SG Telgte

Nach dem ersten Dreier in dieser Saison will der BSV Ostbevern gegen den SSV Rhade nachlegen. In der Landesliga wartet die SG Telgte noch auf den ersten Sieg. Und Trainer Friedhelm Mors sagt: „Wir sind sehr euphorisch.“

Jetzt nachlegen, und dann am besten noch einmal – und schon hätten sich die Fußballerinnen des BSV Ostbevern vom Tabellenende der Westfalenliga abgesetzt. „Wir wollen den nächsten Dreier einfahren. Das Selbstvertrauen ist da“, sagt Trainer Christian Rusche nach dem ersten Saisonsieg, dem 4:3 bei der SpVg Berghofen II.

Mit dem SSV Rhade kommt am Sonntag (15.30 Uhr) der Tabellenvierte ins Beverstadion. „Wenn wir uns mit so viel Laufbereitschaft so viele Torchancen herausspielen wie in Berghofen, dann können wir ohne Probleme mithalten“, ist Rusche überzeugt.

Bleibt die Frage, wer diesmal beim BSV zwischen den Pfosten steht. Ob Stammkeeperin Manuela Imholt rechtzeitig wieder fit wird, war am Freitag noch offen. Als Alternative ist Alina Riemann aus der zweiten Mannschaft dabei. Johanna Meimann hat sich den Finger gebrochen. Der Einsatz von Lia Wille und Katharina Stövesand ist noch fraglich.

„Die Mannschaft ist gut drauf, wir sind sehr euphorisch“, sagt Friedhelm Mors, Trainer der SG Telgte. Das überrascht erst mal, stehen seine Landesliga-Fußballerinnen doch weiterhin mit nur einem Punkt auf einem Abstiegsplatz. Es gibt aber gute Gründe für die Zuversicht. Zum einen ist der Kader mit 16 Spielerinnen so üppig besetzt wie noch nie in dieser Saison. Zum anderen kommt am Sonntag (13 Uhr) Blau-Weiß Aasee ins Takko-Stadion. Die SG hatte die Münsteranerinnen im September im Kreispokal nach Elfmeterschießen besiegt. Aasee ist als Bezirksliga-Vizemeister nachträglich aufgestiegen und hat bisher sieben Punkte gesammelt.

Mit Verena Melchert (beruflich eingespannt) fehlt den SG-Frauen eine Innenverteidigerin. Offensivspielerin Annica Fischer aus der zweiten Mannschaft zählt jetzt fest zum Telgter Landesliga-Kader.