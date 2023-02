BSV Ostbevern wird im Halbfinale vom UFC Münster gestoppt

Ostbevern

Beim Futsal-Hallenpokal des FLVW wurden die in der Halle so erfolgsverwöhnten Frauen des BSV Ostbevern im Halbfinale gestoppt – vom späteren Sieger UFC Münster. Die Mannschaft hatte Spaß in Greven, brachte aber auch eine verletzte Spielerin mit nach Hause.