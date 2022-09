BSV Ostbevern zum Pokalspiel in Füchtorf

In der 2. Runde des Fußball-Kreispokals könnte es zu einem Duell auf Augenhöhe kommen. Sowohl der gastgebende SC Füchtorf als auch der BSV Ostbevern sind mit zwei Siegen und zwei Niederlagen in die A-Liga-Saison gestartet.

Ohne Matthis Poßmeier, aber mit Robin Hagenah – ansonsten bleibt der Kader des BSV Ostbevern für das Pokalspiel der 2. Runde heute Abend um 19.30 Uhr in Füchtorf unverändert gegenüber dem Personal, das am Sonntag in Gievenbeck aufgelaufen ist. „Das ist ein Pflichtspiel, das wir gewinnen wollen“, sagt BSV-Trainer Daniel Kimmina. „Priorität hat aber das Match am Sonntag gegen Westfalia Kinderhaus III.“ Beide A-Ligisten sind mit zwei Siegen und zwei Niederlagen in die neue Saison gestartet.