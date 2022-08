BSV-Reserve will ins gesicherte Mittelfeld

„Wir wollen ins gesicherte Mittelfeld und nach Möglichkeit nach oben schauen“, sagt Coach Jürgen Weglage vor dem Saisonstart der Kreisliga-Fußballerinnen des BSV Ostbevern II. „Für ganz nach oben wird es nicht reichen, da wir zu viele Spielerinnen an die erste Mannschaft abgeben müssen.“ Saxonia Münster, den Vorjahreszweiten SV Mauritz sowie die Bezirksliga-Absteiger 1. FC Gievenbeck und SC Gremmendorf II erwartet er in der Spitzengruppe. 28 Teammitglieder umfasst das Aufgebot der Blau-Weißen, die die Vorsaison auf Platz fünf abschlossen. Laura Büst, Lea Sandmann und Carina Brune konnten reaktiviert werden. Zum Auftakt stellt sich die BSV-Reserve am Sonntag um 15.30 Uhr bei Borussia Münster II vor. Dabei handelt es sich um einen Aufsteiger aus der Kreisliga B. Begleitet wurde das Team beim Sprung in die nächsthöhere Klasse von Concordia Albachten. Ein Auftakterfolg würde dem BSV Schwung beim angestrebten Weg ins Mittelfeld des Kreisliga-Oberhauses geben. „Ich kenne Borussia II nicht. Es ist eine Wundertüte – wie viele zweite Mannschaften“, so Weglage.