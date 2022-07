BSV-Sportlerin ist Deutsche U 20-Meisterin

Grandioser Erfolg für Beachvolleyballerin Franka van der Veer: Bei der Deutschen U 20-Meisterschaft in Magdeburg sicherte sich die 19-jährige BSV-Sportlerin an der Seite von Elea Beutel vom SC Potsdam den nationalen Titel. Das Duo blieb in allen fünf Matches unbesiegt.

Franka van der Veer (r.) sicherte sich am Wochenende an der Seite von Elea Beutel

Franka van der Veer hat sich am Wochenende in Magdeburg den Deutschen Meistertitel in der Jahrgangsstufe U 20 gesichert. Dabei blieb die junge Sportlerin des BSV Ostbevern in allen fünf Begegnungen an der Seite ihrer Beachvolleyball-Partnerin Elea Beutel vom SC Potsdam ungeschlagen.

Die 19-jährige van der Veer wohnt seit Sommer 2021 in Stuttgart, hat in Tübingen ein Studium der Molekularmedizin aufgenommen und sich sportlich ganz dem Beachvolleyball am Bundesstützpunkt in der Landeshauptstadt Baden-Württembergs verschrieben. 2020/21 spielte sie noch für das Ostbeverner Aufgebot in der 2. Bundesliga, ehe sie einen Kurzzeitabstecher zum Liga-Rivalen Skurios Volleys Borken unternahm.

Als Beachvolleyballerin geht der Teenager nach wie vor für ihren Heimatverein an den Start. 2019 hatte sie bei der U 17-DM die Silbermedaille gewonnen, am Sonntag krönte sie in Magdeburg ein glänzendes Turnier mit dem Gewinn der Goldmedaille bei den U 20-Frauen.

In ihrer Vorrundengruppe zogen van der Veer/Beutel nach einem 2:0 (23:21, 21:10)-Erfolg gegen Schattauer/Tyws und einem 2:1 (17:21, 21:4, 15:10)-Sieg gegen Jancar/Prade direkt ins Viertelfinale ein. „Nach leichten Startschwierigkeiten sind wir ganz gut reingekommen. Kim Prade kenne ich vom Stützpunkt, das war ein schwieriges Spiel. Da haben wir Glück gehabt, dass unsere Sprungaufschläge gut funktioniert haben“, analysiert die 1,78 Meter große Volleyballerin, die erst seit diesem Frühjahr mit Beutel in einem Team auftritt und mit ihr in Wolfenbüttel Zweite geworden ist.

In der Runde der letzten Acht bezwangen sie die Kielerinnen Schäkel/Werner glatt mit 2:0 (21:8, 21:17). Im Halbfinale hielten sie dann Meyer/Sommer in zwei Durchgängen mit 21:18 und 21:14 in Schach.

Im Finale traf das Beachvolleyball-Duo aus Ostbevern und Potsdam auf Lisa und Samira Winkler vom TV Dingolfing. Zunächst sah es so aus, als hätten ihre Gegnerinnen die besseren Karten – Abschnitt Nummer eins ging mit 12:21 an die Schwestern aus Bayern. Doch Elea Beutel und Franka van der Veer fanden immer besser ins Match, drehten im zweiten Satz den Spieß zum 21:14-Erfolg um und setzten auch im Tiebreak die entscheidenden Aktionen zum 15:11-Triumph.

Mit einem Angriff auf die Linie verwandelte die junge BSV-Sportlerin den Matchball zum Gewinn des Deutschen U 20-Meistertitels, um anschließend vor Freude durch den Sand zu hüpfen. Sehr zur Freude ihrer Familienangehörigen und Freunde, die sie vor Ort angefeuert hatten.

„Wir hatten uns schon im Halbfinale gesehen, aber nicht erwartet, Deutscher Meister zu werden“, freut sich van der Veer über das gelungene Husarenstück mitten in der Magdeburger Innenstadt. Am dortigen Domplatz waren die U 20-Titelkämpfe in die Beach Days integriert.

Die große Feier nach dem Endspielerfolg musste dann jedoch ausfallen. „Ich bin abends sechs Stunden nach Stuttgart gefahren. Am nächsten Tag stand schon wieder eine Klausur an.“

Am Wochenende wird das erfolgreiche Duo am Turnier „Rock the Beach“ auf Borkum teilnehmen.