BSV-Team unterliegt deutlich bei Greven 09

Mit einer deutlichen 0:5 (0:4)-Auswärtsniederlage beim ambitionierten Bezirksligisten Borussia Münster starteten die A-Liga-Fußballer des BSV Ostbevern in ihre Vorbereitung auf die neue Saison. „Eine relativ einseitige Partie, die Grevener haben das Bällchen gut laufen lassen. Wir sind in der ersten Halbzeit nicht so richtig in die Zweikämpfe gekommen. Die Tore waren gut rausgespielt“, analysierte BSV-Trainer Daniel Kimmina. „In der zweiten Hälfte konnten wir besser dagegenhalten und hatten drei richtig gute Chancen.“ Mohamed Alali (2) und Lucas Wigger (Lattentreffer) fanden aber nicht ihr Ziel im gegnerischen Netz. Am Sonntag um 15 Uhr steht beim VfL Ladbergen der nächste Test an.