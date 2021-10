BSV-Trainer Kimmina erwartet Verstärkung für WSU II

BSV Ostbevern rechnen damit, am Sonntag um 14.30 Uhr auf eine verstärkte Warendorfer Reserve zu treffen. „Die WSU I hat spielfrei. Ich gehe davon aus, dass einige Leistungsträger gegen uns auflaufen“, sagt Trainer Daniel Kimmina. Er erwartet bis zu vier Akteure aus der Erstvertretung der Kreisstädter, die in einer anderen A-Liga-Gruppe um Meisterschaftspunkte spielt. „Wir nehmen das an und holen trotzdem drei Punkte“, so sein offensiver Ansatz. Personell hat sich die Situation der Blau-Weißen ein klein wenig verbessert. Tobias Jürgens hat das Training nach seiner Kapselverletzung an der Hand wieder aufgenommen, sodass dem Ostbeverner Übungsleiter zwei Torhüter zur Verfügung stehen. Nicht dabei gegen den Mitaufsteiger von 2020 sind Hendrik Hülsmann, Daniel Horstmann, Tobias Kipp, Timo Schapmann, Nils Müller, Lauren Kock und Steffen Cramer.