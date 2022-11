BSV verliert in Münster in der Endphase den Zugriff

Zur Halbzeit sah es für die A-Liga-Fußballer des BSV Ostbevern noch prima aus. Sie führten beim SC Münster 08 II. Das änderte sich in der zweiten Hälfte.

Tag der offenen Tür in der Kreisliga A1, die Torjäger hatten ihr Visier prächtig eingestellt – mehr als 40 Treffer fielen am 16. Spieltag. Acht davon bekamen die Zuschauer beim Ostbeverner Gastspiel in Münster zu sehen – fünf für die 08-Reserve, drei für den BSV.

„Am Anfang waren wir gut drin im Spiel, haben diszipliniert agiert und wenig zugelassen“, so Trainer Daniel Kimmina. Nach 58 Sekunden schob Carsten Knoblich zum 1:0 ein. Matthis Poßmeier verpasste es zu erhöhen. Nach einem langen Ball der spielerisch versierten Gastgeber gelang Anton Wegmann der Ausgleich (29.). Poßmeier brachte die Blau-Weißen nach einer Flanke von David Wittkamp noch einmal in Front (34.).

Nach der Pause glich zunächst Janne Weide zum 2:2 (51.) aus, ehe Lucas Wigger für Ostbevern hätte treffen können. „Ab der 65. Minute haben wir den Zugriff aufs Spiel verloren. Nach dem 2:3 ging es dann dahin“, resümierte Kimmina die enttäuschende Schlussphase, in der Roman Middrup wegen wiederholten Foulspiels vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. Hendrik Hülsmann betrieb mit dem 3:5 (90+3.) noch Ergebniskosmetik.

BSV: Jürgens – Langanke, Büst, Droste, W. Alali (72. Hülsmann) – Schulze Hobeling (64. Dawud), Middrup, Poßmeier – Knoblich (77. Hagenah), Wigger, Wittkamp. Tore: 0:1 Knoblich (1.), 1:1 Wegmann (29.), 1:2 Poßmeier (34.), 2:2 Weide (51.), 3:2 Chabo (75.), 4:2 Geske (83.), 5:2 Otto (87.), 5:3 Hülsmann (90.+3./FE). Bes. Vorkommnisse: Gelb-Rot für Middrup (BSV/90.+1).