Damen 40 des TC Ostbevern steigen auf – Herren 40 sind in Not

Frühzeitig haben die Damen 40 des TC Ostbevern den Aufstieg in die Bezirksliga klargemacht. Nach dem Heimspiel gegen den THC Münster durften sie schon jubeln. Anders sieht es bei den Herren 30 aus. Sie müssen mehr denn je um den Verbleib in der Bezirksliga zittern.

Simone Termühlen und die Damen 40 des TCO hatten es eilig am vorletzten Spieltag. Der Aufstieg in die Bezirksliga steht nach dem deutlichen Sieg schon fest.

Aufstieg perfekt! Bereits am vorletzten Spieltag der Tennis-Winterrunde sind die Damen 40 des TC Ostbevern als Gruppenerster der Bezirksklasse in die Bezirksliga aufgestiegen. Im Heimspiel gegen das Schlusslicht THC Münster setzte sich das TCO-Team sehr deutlich mit 6:0 durch und ließ dabei nur neun Spielgewinne in den sechs Begegnungen zu.

Kurzer Spieltag

Susanne Knappheide (6:2, 6:1), Karin Finke (6:3, 6:1), Simone Termühlen (6:0, 6:0) und Tina Demmer (6:0, 6:0) sowie die Doppel Knappheide/Termühlen (6:1, 6:0) und Demmer/Finke (6:0, 6:1) sorgten für einen kurzen Spieltag und frühzeitigen Aufstiegsjubel. Zur erfolgreichen Mannschaft gehören zudem Karin Walbelder, Manuela Cord, Alexandra Sohn, Kerstin Große Westerloh, Tanja Klaucke und Astrid Struffert, die in den vergangenen Begegnungen für die entscheidenden Punkte gesorgt hatten.

Jetzt dringend punkten

Die Herren 30 (Bezirksliga) schweben nach der deutlichen 0:6-Niederlage beim SV Mauritz II stark in Abstiegsgefahr. In der äußerst flachen Halle am Schiffahrter Damm stand die Niederlage bereits nach den vier Einzeln fest. Matthias Mansla (2:6, 1:6), Patrick Lorenz (1:6, 1:6), Ralph Löckener (6:4, 1:6, 1:10) und Max Heusel (1:6, 6:4, 6:10) waren den Gastgebern unterlegen. Aufgrund einer Verletzung konnte das Team des TC Ostbevern nur noch ein Doppel stellen. Mansla/Heusel (4:6, 1:6) blieb ein Satzgewinn verwehrt.

In den beiden verbleibenden Partien gegen Wulfen und Haltern, die Top-Teams der Liga, müssen die Herren 30 dringend punkten, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen.