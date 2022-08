Damen des TC Ostbevern gehen in Bestbesetzung ins Spitzenspiel

Gipfeltreffen am vorletzten Spieltag der Tennis-Bezirksliga: Die Damen des TC Ostbevern erwarten am Sonntag (10 Uhr) den Tabellenzweiten TC St. Mauritz Münster. Die Gastgeberinnen stehen ungeschlagen auf Rang eins und könnten mit dem fünften Saisonsieg den ärgsten Verfolger abschütteln und die Tür zur Münsterlandliga weit öffnen. Das Team um Spitzenspielerin Katharina Herweg tritt in Bestbesetzung an und sieht sich gut gewappnet für das Spitzenduell.

Die Herren stehen nach der unglücklichen 4:5-Niederlager gegen Altenberge vor einer Herkulesaufgabe. Am Samstag (13 Uhr) tritt das Peschke-Team beim ambitionierten Tabellenführer BG Ibbenbüren an. Die Gastgeber stehen nach vier souveränen Siegen ungefährdet an der Tabellenspitze und könnten mit einem deutlichen Sieg bereits vorzeitig den Bezirksliga-Aufstieg perfekt machen. Die Ostbeverner möchten zunächst nur möglichst viele Punkte einfahren. Die TCO-Zweite (Kreisliga) steht als Absteiger fest, möchte sich aber am Sonntag (10 Uhr) mit einer guten Leistung gegen Mitabsteiger Westfalia Kinderhaus verabschieden.

Im Seniorenbereich müssen alle drei Frauen-Teams auswärts antreten. Die Damen 40 (Münsterlandliga) könnten sich mit einem Sieg am Sonntag (12 Uhr) beim Tabellenvorletzten TC Altenberge aus der Abstiegszone befreien. Beim ungeschlagenen Tabellenführer GW Mesum stehen die Damen 50 in der Bezirksliga vor einer hohen Hürde. Sie müssen in den verbleibenden beiden Begegnungen unbedingt noch Punkte sammeln.

Ohne jeden Druck reisen die Damen 30 (Kreisliga) zum Tabellendritten RW Mettingen. Das noch ungeschlagene Team um Mannschaftsführerin Petra Groth möchte den zweiten Rang im letzten Saisonspiel behaupten.

Die Herren 40 (Kreisliga) empfangen am Sonntag (10 Uhr) im Verfolgerduell Falke Saerbeck. Der Gast musste gerade die Tabellenführung abgeben. Die Herren 50 (1. Kreisklasse) könnten am Samstag (13 Uhr) mit einem Unentschieden gegen den bislang verlustpunktfreien Tabellenzweiten Westfalia Westerkappeln den Kreisliga-Aufstieg klarmachen.