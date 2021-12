Damen des TC Ostbevern gehen in Emsdetten wieder leer aus

Eine Niederlage in der Sommerrunde und eine Niederlage jetzt auch in der Wintersaison: Emsdetten ist für die Damen des TC Ostbevern keine Reise wert. Die zweite Mannschaft des TCO dagegen behält ihre weiße Weste.

Emsdetten ist für die Tennisspielerinnen des TC Ostbevern kein gutes Pflaster. Nach der 3:6-Niederlage im Sommer mussten sich die Damen im Münsterlandliga-Duell beim TV Emsdetten in der Winterhallenrunde glatt mit 0:6 geschlagen geben.

Nach ihrem überraschenden Auftaktsieg in Deuten wollte das Team um Spitzenakteurin Katharina Herweg nachlegen, doch die leicht favorisierten Gastgeberinnen erwiesen sich in den entscheidenden Phasen der Begegnung als zu nervenstark. Gleich drei der sechs TCO-Niederlagen wurden erst im Match-Tiebreak besiegelt. Katharina Frye (6:3, 2:6, 7:10) und Saskia Schafberg (4:6, 6:4, 7:10) verpassten dabei einen möglichen 2:2-Zwischenstand nach den Einzeln nur knapp. An den vorderen Positionen konnten Herweg (4:6, 3:6) und Sabrina Wendland (3:6, 3:6) trotz der Zwei-Satz-Niederlagen gut mithalten. Das Duo Frye/Lindmeyer blieb nach furiosem Start beim 6:0, 4:6, 7:10 der Ehrenpunkt verwehrt, während Wendland/Schafberg im ersten Doppel chancenlos waren.

Im Januar stehen zwei richtungsweisende Partien gegen die direkten Kontrahenten um den Klassenerhalt an. Am 9. Januar empfängt das TCO-Team den TCT Rheine und am 22. Januar folgt die Begegnung beim THC Münster II. Aus der Achter-Gruppe müssen gleich drei Teams den Weg in die Bezirksliga antreten.

Eine weiße Weste hat weiterhin die Zweitvertretung des TCO, die beim klaren 5:1 beim TSC Münster den zweiten Sieg in der Bezirksklasse einfuhr. Ella Simon (6:4, 6:1), Philine Vogelsang (6:1, 6:0), Astrid Aumann (6:0, 6:1) und Annika Peschke (6:2, 6:0) gewannen in den Einzeln in zwei Durchgängen. Vogelsang/Peschke (7:5, 6:2) und Simon/Aumann (4:6, 4:6) machten den 5:1-Endstand perfekt. Als aktueller Tabellenführer empfängt das TCO-Team Anfang Januar im Spitzenspiel den TuS Sythen.