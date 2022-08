Damen des TC Ostbevern haben beste Chancen auf Wiederaufstieg

Die Herren des TC Ostbevern ärgerten sich über eine unglückliche Niederlage gegen den Tabellenzweiten TC Altenberge. Die TCO-Damen sind mit dem Pflichtsieg beim TC 22 Rheine an die Tabellenspitze gerückt. Jetzt haben sie beste Chancen auf den direkten Wiederaufstieg.

Pflichtaufgabe erfüllt: Mit einem glatten 9:0-Sieg beim TC 22 Rheine feierten die Damen des TC Ostbevern bereits ihren vierten Erfolg in der Tennis-Sommerrunde. Sie sind nun Tabellenführer in der Bezirksliga. Beim ungefährdeten Auswärtssieg blieb das TCO-Team ohne Satzverlust. Die Ostbevernerinnen haben zwei Spieltage vor Saisonende beste Chancen auf den direkten Wiederaufstieg in die Münsterlandliga.

In Rheine punkteten Katharina Herweg (6:0, 6:1), Sabrina Wendland (6:1, 6:2), Saskia Timmermann (6:0, 6:0), Katharina Frye (6:2, 6:0), Philine Vogelsang (6:4, 7:6) und Petra Groth (6:1, 6:4) sowie die Doppel Timmermann/Frye (6:0, 6:2), Herweg/Groth (6:2, 6:0) und Wendland/Vogelsang (6:2, 6:2). Am kommenden Sonntag empfangen die Damen den Tabellenzweiten TC St. Mauritz Münster. Mit einem weiteren Sieg stoßen sie das Tor zur Münsterlandliga weit auf.

Herren stehen jetzt in der Pflicht

Ganz anders ist die Gemütslage bei den Herren (Bezirksklasse), die dem Tabellenzweiten TC Altenberge nach hartem Kampf unglücklich mit 4:5 unterlagen. Mit einem Sieg hätten sich die Ostbeverner quasi aller Abstiegssorgen entledigt, doch nun müssen sie in den letzten beiden Partien gegen Ibbenbüren und Telgte unbedingt noch punkten.

Gegen Altenberge sorgten Spitzenspieler Lukas Peschke (3:6, 6:3, 10:5) und Jörn Spahn (6:0, 6:0) für zwei Einzelzähler. Jonas Lehmbrock verpasste beim 6:3, 6:7, 9:11 den dritten Punkt nur hauchdünn, während Sebastian Tebbe, Hannes Kunkemöller und Finn Schulze Topphoff in zwei Durchgängen unterlagen. In den abschließenden Doppeln bäumten sich die TCO-Herren mit starken Leistungen noch einmal auf und schafften nach jeweiligem Satz-Rückstand fast noch die Wende. Tebbe/Schulze Topphoff (5:7, 6:4, 11:9) und Kunkemöller/Lehmbrock (2:6, 6:4, 10:8) sorgten für den Ausgleich, während Peschke/Spahn nach hartem Kampf mit 6:7, 7:6, 6:10 verloren.

Spielfrei hatten die bereits abgestiegenen Herren II und die Damen II, die in zwei Wochen das Aufstiegs-Endspiel gegen den Tabellenzweiten Dreierwalde bestreiten werden.