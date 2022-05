Damen des TC Ostbevern haben Wiederaufstieg als Ziel

Für die Tennismannschaften des TC Ostbevern steht am Wochenende ein volles Programm an. Die Damen I bestreiten ihr erstes Match und streben den Wiederaufstieg an.

Die Herren 30 des TC Ostbevern bekommen es am Samstag in der Bezirksliga mit dem TV Emsdetten zu tun.

Volles Programm beim TC Ostbevern: Mit Ausnahme der so erfolgreich gestarteten erstem Herren spielen am Wochenende neun Erwachsenen-Mannschaften um wichtige Meisterschaftspunkte.

Ihre ersten Einsätze haben dabei die beiden Damen-Teams. Die Damen I (Bezirksliga) empfangen am Sonntag um 10 Uhr den TuS Saxonia Münster und peilen nach dem unglücklichen Abstieg im Sommer 2021 den direkten Wiederaufstieg an. Trotz personeller Engpässe möchte das Team um Spitzenspielerin Katharina Herweg möglichst lange die Aufstiegschancen wahren. Die TCO-Zweite reist parallel dazu zum TuS Saxonia II und will beim Münsteraner Kanalverein mit einem Sieg in die Kreisliga-Saison starten.

Premiere feiern die neu formierten Damen 30 (Kreisliga), die erstmalig am Wettkampfgeschehen teilnehmen wird. Das Team um Mannschaftsführerin Petra Groth tritt am Samstag (14.5.) um 13 Uhr beim SV Greven an. Im Seniorinnenbereich müssen die weiteren TCO-Team auswärts spielen. Die Damen 40 (Münsterlandliga) erwartet beim gastgebenden TC 22 Rheine ein schwerer Brocken und die Damen 50 (Bezirksliga) wollen nach dem knappen Derby-Sieg in Westbevern bei Brukteria Dreierwalde nachlegen.

Ein spannendes Kreisliga-Duell findet am Sonntag (10 Uhr) auf der TCO-Anlage statt. Die Herren 2 empfangen mit dem SC Nienberge einen der Aufstiegsfavoriten und wollen nach dem Remis zum Auftakt bei TC Union Münster ungeschlagen bleiben. Gleichzeitig spielen die Herren 40 (Kreisliga) gegen den THC Münster 2 und wollen dabei den zweiten Sieg in Folge feiern.

Zwei weitere Heimpartien stehen am Samstag um 13 Uhr auf dem Ablaufplan. Die Herren 30 (Bezirksliga) treffen auf TV Emsdetten und die Herren 50 (1. Kreisklasse) haben BW Tecklenburg als Gegner.