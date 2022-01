Damen des TC Ostbevern rutschen auf einen Abstiegsplatz ab

Ein herben Rückschlag im Abstiegskampf erlitten die Damen des TC Ostbevern am Wochenende. Im Münsterlandliga-Duell beim THC Münster II unterlag das Team um Spitzenspielerin Katharina Herweg knapp mit 2:4 und rutschte dadurch trotz eines ausgeglichenen Punktekontos auf einen Abstiegsplatz ab.

An den vorderen Positionen waren Herweg (1:6, 2:6) und Sabrina Wendland (3:6, 1:6) chancenlos, während Vanessa Lindmeyer mit 6:4, 6:2 den ersten Einzelpunkt erspielte. In einer packenden Partie musste sich dann Katharina Frye mit 7:6, 3:6, 8:10 geschlagen geben. Trotz des 1:3-Rückstands mobilisierten die TCO-Frauen alle Kräfte, und zumindest einen Punkt zu retten.

Noch drei Spiele

Frye/Lindmeyer verkürzten durch ein 6:2, 7:5 schnell zum 2:3, doch Herweg/Wendland verloren nach furiosem Start doch noch mit 6:0, 4:6, 6:10. In den kommenden drei Partien gegen Hiltrup, Rheine und Werne kann das Herweg-Team immer noch den Ligaverbleib sichern.

Mit einem Zähler mussten sich die erfolgsverwöhnten Damen II (Bezirksklasse) beim Auswärtsspiel in Hochmoor begnügen. Nach starken Einzelleistungen ging das TCO-Team durch Philine Vogelsang (4:6, 6:4, 10:6), Kristina Mentrup (1:6, 6:2, 10:8) und Ramona Bensmann (6:0, 6:1) mit 3:1 in Führung. In zwei spannenden Doppeln mussten Vogelsang/Wansing (7:6, 4:6, 6:10) und Mentrup/Bensmann (5:7, 7:5, 9:11) doch noch das 3:3 hinnehmen. Trotz des ersten Punktverlusts bleibt das Mentrup-Team immer noch an der Tabellenspitze und hat es weiterhin selbst in der Hand, den Bezirksliga-Aufstieg klarzumachen.

15:13 im Match-Tiebreak

Ihre erste Niederlage in dieser Hallensaison mussten die Damen 30 hinnehmen. Der Bezirksligist verlor bei Hamaland Vreden mit 1:5, machte es aber den leicht favorisierten Gastgeberinnen schwer. Susanne Knappheide (6:3, 1:6, 8:10) unterlag im Spitzeneinzel ebenso hauchdünn wie Astrid Struffert (4:6, 7:6, 7:10). Während Karin Walbelder mit 1:6, 4:6 das Nachsehen hatte, sorgte Alexandra Sohn mit einem umkämpften 6:7, 6:2, 15:13 für den Ehrenpunkt. In den beiden abschließenden Doppeln blieb der TCO durch Niederlagen von Knappheide/Sohn (6:7, 6:7) und Walbelder/Struffert (1:6, 2:6) ohne weiteren Zähler. Ende Februar wollen die Ostbevernerinnen im Auswärtsspiel in Westerkappeln den zweiten Saisonsieg perfekt machen.