Damen des TC Ostbevern setzen sofort ein Zeichen

Klare Sache: Saskia Timmermann gab in ihrem Einzel nur ein Spiel ab.

Mit einem lockeren Sieg startete die erste Damenmannschaft des TC Ostbevern in die Tennis-Winterrunde 2022/23. Beim ungefährdeten 6:0-Auftakterfolg bei der SG Elte untermauerte das TCO-Team seine Ambitionen auf den direkten Wiederaufstieg in die Münsterlandliga.

Die Ostbevernerinnen ließen beim Bezirksliga-Auftakt in sechs Partien nur 15 Spielgewinne zu. Katharina Herweg (6:0, 6:1), Sabrina Wendland (6:1, 6:1), Saskia Timmermann (6:0, 6:1) und Ella Simon (6:3, 6:1) sowie die Doppel Wendland/Timmermann (6:3, 6:0) und Herweg/Simon (6:2, 6:2) waren in zwei Sätzen erfolgreich. Die nächste Begegnung der Ostbevernerinnen gegen den SC Hörstel findet erst Mitte Januar in der Tennishalle Ostbevern statt.

Deutlicher Sieg der Damen 40

Das zweite Damenteam des TCO musste sich im Bezirksklassen-Duell gegen Saxonia Münster mit 2:4 geschlagen geben. Annika Peschke (3:6, 6:3, 10:2) und Frauke Aumann (6:2, 6:3) glichen in den Einzeln zum zwischenzeitlichen 2:2 aus. In den abschließenden Doppeln zogen Mentrup/Peschke (3:6, 4:6) und Vogelsang/Aumann (3:6, 1:6) gegen starke Münsteranerinnen den Kürzeren.

Im Seniorenbereich feierten die Damen 40 aus Ostbevern (Bezirksklasse) einen klaren 6:0-Sieg bei der zweiten Mannschaft des TuS Altenberge. Susanne Knappheide (7:6, 6:1), Karin Walbelder (6:3, 6:3), Tanja Klaucke (6:2, 6:3) und Astrid Struffert (6:1, 6:0) sowie die Doppel Knappheide/Klaucke (6:2, 6:1) und Walbelder/Struffert (6:0, 6:3) blieben ohne Satzverlust.

Zwei klare Niederlagen

In den beiden Heimpartien waren die Damen 30 (0:6 gegen Westfalia Westerkappeln II) und die Herren 55 (0:6 gegen BW Werne) jeweils chancenlos. Gegen deutlich höher eingestufte Gäste mussten sich beide Bezirksliga-Mannschaften des TC Ostbevern deutlich geschlagen geben.

Die Damen 30 gewannen 25 Spiele, aber keinen Satz. Auch für die Herren 55 war der Saisonstart äußerst anspruchsvoll. Sie blieben ebenfalls ohne Satzgewinn und holten in eigener Halle zumindest 23 Spiele.