Damen des TC Ostbevern wollen Abstiegsränge verlassen

Vier Begegnungen stehen an diesem Spieltag der Tennis-Hallenrunde beim TC Ostbevern auf dem Programm. Die Damen I wollen mit einem Erfolg gegen den TC Hiltrup die Abstiegsränge in der Münsterlandliga verlassen.

Trotz bislang guten Auftritten befinden sich die TCO-Frauen mit einem ausgeglichenen Punktekonto in Abstiegsgefahr. Sie benötigen noch einige Zähler, um auch im kommenden Winter in der höchsten Liga auf Bezirksebene aufzuschlagen. Katharina Herweg, Sabrina Wendland, Katharina Frye, Saskia Schafberg, Vanessa Lindmeyer und Claire Kunstleve bilden das Sextett, das am heutigen Samstag (17 Uhr) den Heimvorteil in der Tennishalle Ostbevern nutzen möchte.

Gleichzeitig wollen die Damen II (Bezirksklasse) ihren Lauf fortsetzen und im Heimspiel gegen Billerbeck die Tabellenführung behaupten. Gegen eine sehr junge Gästemannschaft geht das Quartett mit Ella Simon, Kristina Mentrup, Philine Vogelsang und Ramona Bensmann mit einer 50:50-Chance ins Rennen, heißt es beim TCO Mit einem erneuten Sieg würde das Mentrup-Team einen großen Schritt in Richtung Bezirksliga-Aufstieg machen.

Am Sonntag (12 Uhr) spielen die Herren 30 (Bezirksliga) „auswärts“ in der Tennishalle Ostbevern gegen Gastgeber SV Ems Westbevern. Das noch sieglose Team um Mannschaftsführer Patrick Lorenz geht als Außenseiter ins Derby.

Die Herren 50 (Bezirksliga) reisen am Sonntag (15.30 Uhr) entspannt zum BSV Roxel. Die erstmalig im Winter gemeldete Mannschaft um Teamsprecher Guido Vers­pohl kann befreit aufspielen, da es in dieser Runde keinen Absteiger gibt.