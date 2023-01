Dan und Mike Kouba bleiben ungeschlagen

Ihre Ballannahme: brillant. Ihre Kopfbälle: brandgefährlich. So dominierten Dan und Mike Kouba beim Fußball-Tennis-Cup in der Tennishalle Ostbevern. Eine Paarung des BSV Ostbevern landete auf Platz zwei, ein Duo des SV Ems Westbevern auf Rang drei.

Das Vater-Sohn-Duo Dan und Mike Kouba sicherte sich am späten Samstagabend den Titel bei der 19. Auflage des Fußball-Tennis-Cups in der Tennishalle Ostbevern. Das Telgter Team blieb während des gesamten Turnierverlaufs ungeschlagen und holte sich im Finale gegen die starke BSV-Paarung Steffen Cramer/Flemming Kock mit 15:9 den Turniersieg und damit das obligatorische 50-Liter-Fass Bier.

Hendrik Schlunz und Christian Nosthoff landeten auf dem dritten Platz. Foto: Brunner

Vor etlichen Zuschauern haben alle 19 Duos „gute Spielzüge gezeigt und sich mit einigen technischen Kabinettstückchen ausgezeichnet“, lobte Organisator Frank Müller. Für die im Vorfeld hoch gehandelten Titelverteidiger Björn Busch/Nils Hülsmann war in diesem Jahr bereits im Viertelfinale mit 12:20 gegen die späteren Sieger Schluss. Spannend wurde es im Halbfinale, in dem Cramer/Kock in einer packenden Begegnung Falk Droste/Lukas Lassak mit 17:15 besiegten und Kouba/Kouba das Duo Hendrik Schlunz/Christian Nosthoff von Ems Westbevern mit 18:11 aus dem Rennen warfen. Im Endspiel setzten sich die Koubas frühzeitig ab, brillierten mit sicherer Ballannahme und punkteten häufig mit platzierten Kopfbällen.

Lukas Lassak belegte (mit Falk Droste) den vierten Rang. Foto: Brunner

Bei der Siegerehrung wurden die Titelträger und die Platzierten mit verdientem Applaus gewürdigt. Müller kündigte für das kommende Jahr die Jubiläums-Auflage an – den 20. Fußball-Tennis-Cup. Der Termin steht schon fest: 13. Januar. Die Ergebnisse ab dem Viertelfinale:

Viertelfinale: Falk Droste/Lukas Lassak (Ostbevern/Telgte) - Christoph Lefeldt/Michael Wächter (Glandorf) 18:12; Steffen Cramer/Flemming Kock (Ostbevern) - Niklas Versmold/Jan Böckenholt (Füchtorf) 21:8; Dan Kouba/Mike Kouba (Telgte) - Björn Busch/Nils Hülsmann (Telgte) 20:12; Hendrik Schlunz/Christian Nosthoff (Westbevern) - Nils Müller/David Heidkamp (Telgte) 16:10. Halbfinale: Cramer/Kock - Droste/Lassak 17:15; Kouba/Kouba - Schlunz/Nosthoff 18:11. Spiel um Platz 3: Schlunz/Nosthoff - Droste/Lassak 15:11. Finale: Kouba/Kouba - Cramer/Kock 15:9.