Das Timing stimmt bei der U 21 des BSV Ostbevern

Zwei Siege aus sieben Spielen sind keine besonders gute Ausbeute. Aber wenn das Timing stimmt, kann man auch mit einem guten Gefühl nach Hause fahren. Die Westdeutsche U 21-Meisterschaft beim TSC Münster-Gievenbeck beendeten die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern am Sonntag mit einem klaren 2:0-Erfolg gegen die DJK SF Datteln. Damit sicherte sich das Team, das am Samstag von Dominik Münch und am Sonntag von Ronny Huber betreut wurde, den elften Platz unter 16 Mannschaften. „Dafür, dass die Mädels noch nie in dieser Konstellation zusammengespielt haben, dürfen wir zufrieden sein“, sagte Huber.

Die Altersklasse U 21 gibt es eigentlich gar nicht. Der Westdeutsche Volleyball-Verband hat in diesem Jahr ausnahmsweise Titelkämpfe angeboten, weil sie im vergangenen Jahr wegen Corona ausgefallen sind. Die Teams mussten sich nicht qualifizieren. 16 Vereine hatten sich angemeldet, alle durften am Wochenende mitspielen.

In der Vorrundengruppe B verloren die Ostbevernerinnen deutlich mit 0:2 (8:25, 14:25) gegen den FCJ Köln und knapp mit 1:2 (25:16, 15:25, 10:15) gegen die DJK Delbrück. „Das Spiel hätten wir auch gewinnen können. Delbrück war schlagbar“, ärgerte sich Huber. Mit einem 2:1-Sieg (21:25, 25:20, 15:13) in einem „sehr schönen Match“ (Huber) gegen den TPSV Bielefeld beendete die BSV-Formation die Vorrunde auf dem dritten Platz.

Noch am Samstagabend unterlag die Mannschaft in der Zwischenrunde dem 1. VC Essen-Borbeck (Zweiter der Gruppe A) mit 0:2 (19:25, 14:25). „Das Spiel vorher gegen Bielefeld hatte Kraft gekostet. Es war ein langer Tag“, erklärte Huber, warum nicht mehr viel ging.

In der Endrunde um die Plätze neun bis zwölf verlor der BSV-Nachwuchs gegen den TV Gladbeck mit 0:2 (18:25, 18:25) und gegen die TG Rote Erde Schwelm mit 1:2 (26:24, 11:25, 10:15), ehe Datteln deutlich mit 2:0 (25:16, 25:15) bezwungen wurde. „Das war ein schöner Turnierabschluss. Auch gegen Schwelm haben die Mädels ein super Spiel gezeigt“, bilanzierte Huber. „Vielleicht wäre eine etwas bessere Platzierung möglich gewesen. Aber die Mannschaft hatte starke Gegner. Sie darf stolz sein.“