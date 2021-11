Deftige Abfuhr für BSV Ostbevern in Ostwestfalen

Ostbevern

Die Westfalenliga-Fußballerinnen des BSV Ostbevern bekamen am Sonntag beim Talentschuppen des FSV Gütersloh II ihre sportlichen Grenzen aufgezeigt. Hatten sie bislang in elf Matches 21 Gegentreffer hinnehmen müssen, so setzte es diesmal sieben auf einen Streich.

-khk-