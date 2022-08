Den Damen des TC Ostbevern fehlt nur noch ein Sieg

Die Damen des TC Ostbevern müssen nur noch das letzte Saisonspiel gewinnen, dann steigen sie in die Münsterlandliga auf. Das sollte beim Schlusslicht möglich sein. In der vorletzten Runde besiegten sie den TC St. Mauritz mit 7:2.

Nach dem 7:2-Sieg gegen den bisherigen Tabellenzweiten TC St. Mauritz haben die Damen des TC Ostbevern den Aufstieg in die Münsterlandliga selbst in der Hand. Am letzten Spieltag der Tennis-Sommerrunde müssen sie nur gewinnen, um den Gruppensieg in der Bezirksliga klarzumachen. Das sollte gelingen – das Team um Mannschaftsführerin Astrid Aumann spielt beim Schlusslicht 1. TC Hiltrup II. Der Sekt sollte schon mal vorkühlen.

Nur Blau-Weiß Rheine (4:1 Punkte) könnte die TCO-Frauen noch einholen. Das wäre eine Sensation, schließlich feierte die Aumann-Combo gegen Mauritz den fünften Sieg im fünften Spiel. Den machten die TCO-Damen in den Doppeln endgültig wasserdicht. Nach den Einzeln führten sie mit 4:2. Für den Vorsprung sorgten Katharine Herweg (6:1, 6:4), Vanessa Lindmeyer (6:1, 6:2), Saskia Timmermann (6:4, 6:3) und Katharina Frye (4:6, 6:3, 10:8). Glatt in zwei Sätzen verloren Sabrina Wendland (0:6, 1:6) und Claire Kunstleve (2:6, 0:6).

Alle drei Doppel gingen dann an den TCO. Wendland/Timmermann gewannen 6:1, 6:1 und Frye/Kunstleve 6:3, 6:1. Im ersten Doppel von Herweg/Lindmeyer gaben die Gegnerinnen im zweiten Satz auf.