Der Spaß steht im Vordergrund

Telgte/Ostbevern

Am heutigen Freitag beginnt in der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf die 19. Hallenkreismeisterschaft im Frauenfußball. Mit dabei sind auch Aufgebote des BSV Ostbevern, der SG Telgte und der SG Westbevern/Telgte II. Der Spaß steht dabei eindeutig im Vordergrund.

Von Karl-Heinz Kock