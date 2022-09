Der Welpenschutz ist abgelaufen für Ostbevern

Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern sind am Sonntag mit einem überzeugenden 3:0-Auswärtserfolg bei Mitaufsteiger Schweriner SC II in ihre dritte Zweitliga-Saison gestartet. Aber nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch, finanziell und personell stellt die Volleyball-Bundesliga (VBL) als Dachorganisation ihrer Topteams hohe Anforderungen an alle teilnehmenden Vereine. Dabei ist für die Blau-Weißen der Welpenschutz der ersten beiden Jahren in der 2. Bundesliga nun abgelaufen.

