Derby zwischen BSV und Wacker zu ungewöhnlicher Zeit

Das Hinspiel lief gar nicht gut für die Ostbeverner Westfalenliga-Fußballerinnen. Keine echte Torchance, keine Punkte – 0:3 hieß es Mitte September 2021 bei Wacker Mecklenbeck. Es gibt also genug, was zurechtzurücken wäre, im zweiten Duell gegen die Münsteranerinnen.

Die Anstoßzeit um 16.30 Uhr am Sonntag ist ungewöhnlich. „Wir wollen Flutlicht-Atmosphäre im Derby haben“, scherzt BSV-Trainer Christian Rusche. Ausschlaggebend für die Verlegung des Münsterland-Duells gegen Wacker Mecklenbeck in den späten Nachmittag waren jedoch personelle Gründe. Torhüterin Manuela Imholt hätte früher nicht zur Verfügung gestanden. Nach dem Ausscheiden von Johanna Aland ist sie die einzige Fachkraft zwischen den Pfosten.

17 Spielerinnen sind gegen den Tabellensechsten der Westfalenliga einsatzbereit. Die Bank der Blau-Weißen wird gut gefüllt sein. Ein Luxus, den es so in der Vorrunde nicht gab. Mit Karina Samberg (Oberschenkelzerrung), Vanessa Beste (Sprunggelenk) und Chiara Dießelberg (Achillessehnenprobleme) hält sich die Verletztenliste aktuell in engen Grenzen.

„Wir freuen uns auf das Derby. Unser Training am Mittwoch war schon gut und am Sonntag wollen wir es auf den Platz bringen“, blickt Rusche voraus. Seine Schützlinge haben auch noch einiges wieder gutzumachen. Vor dem Hinspiel waren sie noch ungeschlagen und fanden dann in Münster beim 0:3 nie zu Form und Rhythmus. „Der Gegner war griffiger und besser im Spiel. Er hat uns da ganz schnell den Zahn gezogen“ so Rusche. Das Mittelfeldpressing von Wacker schmeckte seinem Aufgebot so gar nicht. Bis zum Spiel­ende kamen die Gäste aus Ostbevern kaum zu einer nennenswerten Torchance.

In einem Nachholspiel unterlagen die Mecklenbeckerinnen am Donnerstag Arminia Ibbenbüren mit 0:1.