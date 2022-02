Die glorreichen Sieben des BSV Ostbevern II

Wieder mal mit sehr kleinem Kader ging der BSV Ostbevern II ins Nachholspiel bei Union Lüdinghausen II. Und dann: Die glorreichen Sieben bejubelten beim Tabellenzweiten den ersten Sieg in dieser Saison.

BSV-Trainer Frank Brockhausen durfte den ersten Sieg in dieser Saison notieren.

Am Tag vor dem Nachholspiel flatterte Frank Brockhausen – wieder mal – eine Absage nach der anderen ins Haus. Zehn Spielerinnen hatte der Trainer des BSV Ostbevern II zunächst auf dem Zettel, dann waren es nur noch sechs.

Also nahm er Alina Terzenbach aus der dritten Mannschaft mit zur Partie bei Union Lüdinghausen II. Und jetzt sind das die glorreichen Sieben des BSV. Sie gewannen mit 3:2 (25:20, 23:25, 25:27, 25:19, 15:10) beim Tabellenzweiten der Verbandsliga. Das Ergebnis eine Überraschung zu nennen, wäre eine schöne Untertreibung. Für Lüdinghausen war es erst die zweite Niederlage in dieser Saison. Und für Ostbevern der erste Sieg. Die BSV-Reserve, an diesem Abend grandios im Aufschlag und Block, brachte ihren Coach fast aus der Fassung.

„Ich habe noch nie eine solche Mannschaftsleistung gesehen. Alle haben sich angefeuert, aufgemuntert. Wir haben ein Feuerwerk abgebrannt“, jubelte Brockhausen. Im dritten Durchgang (25:27) ließ sein Team drei Satzbälle ungenutzt. Deshalb sei die Mannschaft mit viel Wut in den vierten Durchgang gegangen, habe diesen und auch den Tiebreak dann recht souverän gewonnen. „Wir haben für uns selbst und für die anderen Vereine ein Zeichen gesetzt, dass wir nicht abgeschlagen sind“, sagte Brockhausen. Schade eigentlich, dass die BSV-Zweite das nächste Spiel voraussichtlich erst in drei Wochen hat.

BSV-Frauen II: Kolkmann, Heitkötter, Weusthof, Struffert, Carneim, Plogmann, Terzenbach.