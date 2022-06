DM-Bronze für Amy Knight vom BSV Ostbevern

Amy Knight, Zuspielerin der ersten Volleyball-Damenmannschaft des BSV Ostbevern, war bei den Deutschen Seniorinnenmeisterschaften Ü 31 in Markkleeberg (Sachsen) am Start. Kurzentschlossen hatte sie zugesagt und mit Platz drei dann auch erfolgreich abgeschnitten, wie sie zu berichten wusste: „Ich habe die Anfrage für die Deutsche Meisterschaft eine Woche vor dem Turnier von der TSG Bretzenheim bekommen, weil sie mehrere Verletzte hatten. So habe ich meine Mitspielerinnen erst am Freitag auf der vierstündigen Hinfahrt kennengelernt und Samstagmorgen standen wir dann schon zusammen auf dem Feld“, so die Amerikanerin.

„Dafür, dass wir nur zu acht waren und teilweise positionsfremd gespielt haben, waren alle mit dem Ergebnis, der Bronzemedaille, zufrieden. Der Höhepunkt war das knapp verlorene Spiel gegen die späteren Deutschen Meisterinnen vom Gastgeberteam. Dieses Battle wurde auch bei der Siegerehrung als Highlight erwähnt. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, besonders auch die Fahrt und das gemeinsame Essengehen. Und alle sind verletzungsfrei, aber mit ordentlichem Muskelkater nach Hause gekommen.“