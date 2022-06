Dominik Vollbrecht hat schon einen neuen Trainerposten

Wurden am Sonntag beim BSV verabschiedet: Co-Trainer Dominik Vollbrecht, Annika Bröcker, Laura Rieping und Lara Feldmann.

Nach nur einem Jahr als Co-Trainer der Fußballerinnen des BSV Ostbevern hat Dominik Vollbrecht den Westfalenligisten wieder verlassen. Der 27-Jährige aus Dissen hat bereits einen neuen Übungsleiter-Posten gefunden, wie er im Gespräch mit WN-Redakteur Ralf Aumüller erzählt.

Sie hören nach einer Saison auf. Warum?

Vollbrecht: Die Entfernung zwischen meinem Wohnort und Ostbevern ist sehr groß. Der Aufwand war vielleicht doch etwas hoch durch die Fahrerei. Und es gab auch private Gründe, weil ich eine kleine Tochter habe. Die Zusammenarbeit mit Christian (Trainer Rusche, die Redaktion) hat super geklappt. Ich glaube, dass ich ihm helfen und ihn gut unterstützen konnte.

Haben Sie schon eine neue Trainer-Aufgabe gefunden?

Vollbrecht: Ja, ich werde Trainer der männlichen B-Jugend des SC Melle. Das ist zehn, 15 Minuten von uns entfernt. Die Mannschaft ist aktuell Erster und kämpft um den Aufstieg in die Landesliga.

Wie fällt Ihr Fazit nach einem Jahr beim BSV aus?

Vollbrecht: Ich habe ganz viele tolle Spielerinnen getroffen. Ich durfte eine Art Fußball kennenlernen, in der ich noch keine Erfahrungen hatte. Ich finde es etwas schade, dass wir im Kreispokal gegen Telgte rausgeflogen sind. Ich wollte ins Finale. Die Entwicklung der Mannschaft finde ich überragend. Die Verstärkungen in der Winterpause waren sofort eine Hilfe. Auch die jungen Spielerinnen haben sich extrem gut entwickelt. Sehr beeindruckend auch, wie motiviert Torhüterin Manuela Imholt ist.

Sieht man Sie künftig noch mal im Beverstadion?

Vollbrecht: Ja, auf jeden Fall. Es war nicht so schön, dass die Zeit für mich so schnell vorbei war. Ich hatte eine Fuß-OP und viele Termine, auch deshalb war ich im Mai nicht mehr dabei. Das ist sehr schade. Ich komme in der nächsten Saison gerne mal mit meiner Tochter zu einem Spiel.