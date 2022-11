Doppelte Freude für Ostbevernerin Sabrina Rusche

Platz zwei in der Mannschaftswertung ging an den RV Ostbevern (v.l.n.r.): Norbert Eickholt (Vorstand Volksbank), Vanessa Rusche, Marina Leimkühler, Johanna Knappheide, Kristina Hollmann (alle RV Ostbevern), Björn Plaas (erster Vorsitzender Kreisreiterverband Warendorf), Sabrina Rusche (RV Ostbevern) und Friedhelm Beuse (Vorstand Volksbank Münsterland Nord).

Seinen traditionellen Abschluss fand der 42. Volksbank-Springpokal für Vereinsmannschaften des Kreisreiterverbandes Warendorf mit der stilvollen Siegesfeier im Hotel Waldmutter in Sendenhorst. Eingeladen waren die fünf besten Mannschaften sowie die drei Erstplatzierten der Einzelwertung.

Norbert Eickholt, Vorstandsmitglied der Volksbank, wies in seiner Begrüßung darauf hin, dass es deutschlandweit wohl keine einzige Serie für Sportvereine gibt, die so lange besteht und immer noch vom gleichen Sponsor gefördert wird, wie der Springpokal im Kreis Warendorf. Auch für die nächsten Jahre versprach er dem Kreisreitverband die Unterstützung der Serie, die in diesem Jahr äußerst spannend verlief.

Trotz nicht einfacher Rahmenbedingungen durch die beiden Corona-Jahre nahmen elf Vereinsmannschaften an der vierteiligen Serie teil, was Markus Bremer, Springbeauftragter des Kreisreiterverbandes als durchaus großen Erfolg bezeichnete.

Nachdem der Vorjahressieger, der RZFV Ennigerloh-Neubeckum, die erste Wertungsprüfung im Juni in Oelde gewonnen hatte und auch bei der zweiten Etappe in Drensteinfurt mit Platz zwei bestens gepunktet hatte, sah es zunächst nach einer erfolgreichen Titelverteidigung aus. Allerdings zeigte sich der RV Oelde bei der dritten Etappe in Telgte siegreich und sicherte sich auch das Finale beim RFV Vornholz. Aufgrund der doppelten Punktzahl im Finale, das in diesem Jahr erstmals über zwei Umläufe ausgetragen wurde und damit besonders spannend verlief, durfte sich das Oelder Team über den Gesamtsieg (126 Punkte) freuen.

Mit ganz kontinuierlichen Leistungen über alle vier Etappen gelang es dem RV Ostbevern Platz zwei (118 Punkte) zu belegen. Die Mannschaft des RZFV Ennigerloh-Neubeckum, die in Telgte wie in Vornholz etwas abfiel. kam auf den dritten Platz (116 Punkte). Den musste sie sich teilen mit dem RV Albersloh, der die gleiche Punktzahl erreichte. Fünfter wurde der RFV Vornholz (98 Punkte), der speziell mit seinem zweiten Platz im Finale den Sprung unter die Top Five schaffte.

Mindestens ebenso abwechslungsreich verlief die Einzelwertung. Denn auch hier sah es zunächst nach den drei ersten Etappen so aus, als könnte Markus Bremer (RZFV Ennigerloh-Neubeckum) seinen Vorjahreserfolg verteidigen. Allerdings überrundete ihn im Finale Martin Schultenkemper, der sich mit 18 Minuspunkten an die Spitze der Gesamtwertung setzte. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Sabrina Rusche (RV Ostbevern/29 Minuspunkte) und Markus Scharmann (RFV Vornholz/34 Minuspunkte).