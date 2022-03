Drei Generationen der Familie Hornig in einem Sport vereint

Seit 37 Jahren spielt der Kegelsport eine große Rolle in der Familie Hornig. Sechs Mitglieder – verteilt auf drei Generationen – gehen dieser Freizeitbeschäftigung nach. Da inzwischen auch zwei Kinder von Michael Hornig aktiv sind, wird dieser Sport noch länger ein wichtiges Thema bleiben.

Michael Hornig gehört zur ersten Mannschaft des BSV Ostbevern, die auch in der nächsten Saison in der NRW-Liga antreten wird.

Die Leidenschaft für den Kegelsport scheint in der Familie Hornig vererbt zu werden. Was vor 37 Jahren mit Großvater Johannes begann, hat über die Jahrzehnte inzwischen auch die Söhne und Enkel erreicht. Gleich sechs Familienmitglieder sind in verschiedenen BSV-Teams aktiv.