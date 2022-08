Drei Mannschaften des TC Ostbevern bangen um den Klassenerhalt

Nach ihren Niederlagen am vergangenen Spieltag müssen die Herren 30, Damen 40 und Damen 50 des TC Ostbevern um den Klassenerhalt bangen. In der Münsterlandliga treffen die Damen 40 noch auf zwei Abstiegs-Konkurrenten.

Die Damen 40 des TC Ostbevern verloren ihr Heimspiel gegen den Halterner TC mit 3:6. Damit sind sie in die Abstiegszone der Tennis-Münsterlandliga gerutscht.

An den vorderen Positionen unterlagen die TCO-Frauen, während Tanja Klaucke (6:3, 6:1) und Tina Demmer (6:3, 6:4) an Position fünf und sechs punkteten. Simone Gerding (4:6, 0:6), Susanne Knappheide (5:7, 5:7), Manuela Cord (2:6, 3:6) und Alexandra Sohn (6:2, 4:6, 6:10) hielten bei ihren Niederlagen gut dagegen. Für den dritten Zähler sorgte das Duo Klaucke/Demmer (7:6, 6:1), während Knappheide/Sohn (6:7, 1:6) und Cord/Julia Terveer (2:6, 2:6) in zwei Durchgängen verloren. In den letzten beiden Partien geht es für das Cord-Team gegen die direkten Abstiegs-Kontrahenten Altenberge und Handorf.

Die Damen 50 (Bezirksliga) müssen nach dem äußerst unglücklichen 2:4 gegen Gremmendorf um den Klassenerhalt bangen. Die Gäste gewannen gleich viermal im Match-Tiebreak. Karin Orthaus (6:1, 4:6, 10:8) siegte im Einzel, doch Petra Herweg (6:1, 4:6, 9:11), Lore Aumann (6:2, 2:6, 5:10) und Judith Lehmkuhl (6:3, 4:6, 9:11) unterlagen jeweils nach Satzführung. Ein mögliches Unentschieden verpassten Orthaus/Aumann (1:6, 6:1, 4:10), nachdem Herweg/Lehmkuhl (6:4, 6:2) auf 2:3 verkürzt hatten. In den noch ausstehenden Partien gegen Mesum und Dreierwalde muss das Orthaus-Team punkten, um die Abstiegsgefahr zu bannen.

Die Herren 30 bleiben nach dem klaren 0:6 gegen SF Dülmen auf einem der beiden Abstiegsränge der Bezirksliga. Nur im Doppel gelang Matthias Mansla/Matthias Pohlmann beim 5:7, 6:3, 9:11 ein Satzgewinn. Ansonsten waren die Gäste, die deutlich höhere Leistungsklassen vorweisen, überlegen.