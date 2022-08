Dressur und Springen wieder bis zur schweren Klasse

Der RV Ostbevern bietet bei seinem Sommerturnier wieder Dressur- und Springprüfungen bis zur schweren Klasse an. Zum Programm an den drei Tagen gehören das Finale im Sparkassen-Dressurpokal und eine Wertung im Junior-Potts-Pokal.

Das RVO-Turnier, hier ein Bild aus dem Vorjahr, beginnt am kommenden Freitag.

Auf vier Tage muss der Reitverein Ostbevern sein Sommerturnier diesmal nicht ausdehnen. Drei reichen, weil der RVO nicht wieder, wie im Vorjahr, die Kreismeisterschaften ausrichtet. Das Programm ist aber auch ohne die Titelkämpfe sehr stattlich. Vom kommenden Freitag bis Sonntag (26. bis 28. August) wird auf der Anlage in Überwasser jeweils von morgens bis abends geritten.

„Die Nennungszahl ist etwas zurückgegangen“, sagt Vorstandsmitglied Manfred Wibbels. „Damit liegen wir aber im Trend. Und so Extrem-Tage wie in den Vorjahren brauchen wir auch nicht immer.“ Es ist ja so schon reichlich zu tun für die vielen Helfer.

Voll auf der Anlage dürfte es vor allem am Sonntagnachmittag werden bei der Platzierung nach dem Finale im Sparkassen-Dressurpokal. Das Turnier in Ostbevern ist die vierte und letzte Station dieser kreisweiten Serie für Vereinsteams.

Anspruchsvoll wird es bereits am Freitag mit den Dressurprüfungen der Klassen S* (Prix St. Georges) und S*** (Intermediaire II) sowie dem Springen der Klasse S*. Der Geländereiterwettbewerb am späten Freitagnachmittag zählt als Wertung für den Junior-Potts-Pokal.

Der RVO bittet seine Mitglieder zu drei Arbeitseinsätzen: am Montag und Mittwoch (22. und 24. August) und am Montag nach dem Turnier (29. August) jeweils ab 17 Uhr.