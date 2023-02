Duell der Rusche-Schwestern um den Sieg

Auf ihrer Westfalen-Stute Feine Piccolina siegte Kristina Kremeyer (Westbevern) in einer Dressurreiterprüfung der Klasse L.

Beim Hallenturnier des Reitvereins Geisterholz in Oelde durfte sich Kristina Kremeyer vom RV Gustav Rau Westbevern am Wochenende gleich über zwei Goldschleifen freuen. Sie siegte zunächst mit ihrer Stute Feine Piccolina in einer Dressurreiterprüfung der Klasse L, anschließend gewann Kremeyer mit Golden Champagne eine Dressurreiterprüfung der Klasse A.

In einem L-Springen entwickelte sich ein geschwisterliches Duell um den Sieg. Das entschied am Ende Sabrina Rusche vom RV Ostbevern mit Amazing V für sich (0 Strafpunkte in 39,63 Sekunden), während ihre Schwester Vanessa Rusche mit Chanel LH Dritte wurde (ebenfalls 0/41,74). Dazwischen schob sich Marcel Patrick Schniederkötter (RV Ennigerloh-Neubeckum), der mit Dibadu’s Secret den Sieg nur knapp verpasste (0/40,92).

Um eine schöne Platzierung in dieser Prüfung brachte sich Alexander Rottmann vom RV Vornholz, der mit For Starlight ebenfalls eine schnelle Nullrunde absolviert hatte. Entgegen dem Regelwerk der für den Turniersport geltenden Leistungs-Prüfungs-Ordnung (LPO) hatte Rottmann sein Pferd allerdings nicht mit der vorgeschriebenen Kopfnummer gekennzeichnet, die der zweifelsfreien Identifizierung dient.

Chef-Richter Hubert Brinkmann ahndete dieses Versäumnis streng, aber absolut korrekt und regelkonform mit einer Annullierung des Ergebnisses.