Ein großer Tag für den Nachwuchs

Das Sommerturnier des RV Ostbevern ist bekannt für seine hochklassigen Prüfungen im Viereck und im Springparcours. Bis in die schweren Klassen geht es dort, nicht selten mischen auch die Lokalmatadoren vorne mit. Das passiert nicht zufällig, denn der RVO steht auch für eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit. Und der Nachwuchs bekam am Samstag, dem zweiten Turniertag, genug Gelegenheit, sein Können unter Beweis zu stellen.

Einer der Protagonisten des Tages war Pit Strotjohann. Er hatte drei Pferde in verschiedenen Prüfungen gesattelt – und war fast immer platziert. Mit Louisiana gewann er eine Abteilung des A-Stilspringens, mit Quiet Lady holte er sich anschließend die Siegerschleife einer Abteilung der Springprüfung auf A-Niveau. 45,23 Sekunden benötigte das Paar, mit exakt der gleichen Zeit gewann Petra Leusmann aus Greven, die bei Turnieren in der Region stets vorne dabei ist, mit Dschubajo die erste Abteilung. Dort platzierte sich Pit Strotjohann auf Rang zwei, diesmal mit Top Balina.

Zuvor gab es für das Paar im Stilspringen die Schleife für Rang drei. Auch im letzten Springen des Tages, einem L-Springen mit Joker, ging Strotjohann noch mal an den Start. Rang zehn mit Quiet Lady reichte aber nicht mehr für die Platzierungsränge. Die führte Henry Cohen (Greven) mit Helene an, Vanessa Rusche wurde für die Gastgeber mit Chanel Fünfte. Es war der Schlusspunkt des zweiten Turniertages, bei dem die RVO-Reiter zahlreiche Platzierungen holten.

Auch Westbevern gut dabei

Und da gibt es noch die Nachbarn aus Westbevern. Vor allem im Viereck trumpften sie auf und zeigten sich einen Tag vor dem Finale des Dressurpokals in guter Verfassung. Auch in einer weiteren Serie des Kreisreiterverbandes Warendorf waren sie in der Entscheidung dabei: Der Geländereiterwettbewerb am Freitagabend war eine Wertung des Junior-Potts-Pokals. Mit der Wertnote 7,8 gewannen Toni Florentine Karthäuser und Nouvaliero. Lara Schlieper und Chester machten mit der Note 7,6 den Doppelerfolg für den RV Gustav Rau perfekt.