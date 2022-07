Ein Jahr des Umbruchs bei der SG Telgte

Jetzt sind auch die Fußballerinnen der SG Telgte in die Saisonvorbereitung eingestiegen. Nach einem lockeren Aufgalopp am Samstagabend geht es ab dieser Woche ein bisschen mehr zur Sache. Der Landesligist startet am 28. August (Sonntag) bei Turo Darfeld in die Meisterschaft.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch