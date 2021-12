Eine Liga spielt Quartett – Umfrage zum Titelrennen

Im Kampf um den Titel zeichnet sich ein spannender Vierkampf ab mit Beelen, Handorf, Sassenberg und Sendenhorst. Die WN haben die Trainer der besten sechs Mannschaften in dieser Klasse gefragt: Wen sehen Sie am Ende vorne?

Und plötzlich hat sich die (Tabellen-)Situation zugespitzt. Der SG Sendenhorst und dem 2:1-Coup gegen den TSV Handorf sei Dank. Denn nach der Vor- und der am Wochenende beginnenden Rückrunde hat sich das Titelrennen in der Fußball-Kreisliga A1 mit BW Beelen, TSV Handorf, VfL Sassenberg und SG Sendenhorst zu einem Vierkampf entwickelt, der auch den Trainern des Quartetts, aber auch der Verfolger, nicht verborgen geblieben ist. Wen sehen sie am Ende und auf dem Weg in die Bezirksliga vorne? Und wie schätzen sie die eigenen Chancen ein?