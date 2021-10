Eiskalter Spitzenreiter – BSV Ostbevern unterliegt Germania Hauenhorst

Spitzenreiter Germania Hauenhorst wankte, er fiel aber nicht – und schlug stattdessen in der Schlussphase noch eiskalt zu. Der BSV Ostbevern kassierte gegen den noch unbesiegten Tabellenführer eine bittere und unverdiente Niederlage.

Die Fußballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 (0:0) gegen Germania Hauenhorst. Was sich gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer der Westfalenliga nach einem standesgemäßen Ergebnis anhört, war für die Blau-Weißen ganz bitter. Und unverdient: Die Gastgeberinnen waren auf dem Kunstrasen im Beverstadion ganz sicher nicht die schlechtere Mannschaft. Zweimal hatten sie am Sonntag den Führungstreffer auf dem Fuß. Alle drei Gegentore fielen erst in den letzten acht Minuten.

„ »Wenn das Ding kurz nach der Halbzeit reingeht, sieht das hier ganz anders aus.« “ BSV-Trainer Christian Rusche

Bis dahin stand die BSV-Defensive sehr diszipliniert und sicher. Außer zwei Fernschüsse in der ersten Halbzeit hatte Hauenhorst lange Zeit nichts zu bieten. Ohne jeden Aufreger verliefen die ersten 45 Minuten.

Die BSV-Frauen, die schon kurz vor der Pause immer mutiger geworden waren, erspielten sich die ersten beiden Großchancen. Einen Schuss von Laura Rehm aus wenigen Metern nach einem Eckball wehrten die Gäste gerade noch vor der Torlinie ab (55.). „Wenn das Ding kurz nach der Halbzeit reingeht, sieht das hier ganz anders aus“, ärgerte sich BSV-Trainer Christian Rusche später. Kim Weber hatte die zweite Möglichkeit (70.). Ihr Flachschuss aus guter Position taugte aber weder als Torabschluss noch als Her­eingabe.

Kemper-Tor kommt zu spät

Der Spitzenreiter wankte, er fiel aber nicht – und schlug stattdessen noch eiskalt zu. Nach einem Eckball stand Sinah Lütke-Harmölle frei und traf zum 1:0 für Hauenhorst (82.). Kurz darauf machte Nicole Schampera mit einem Doppelschlag zum 3:0 (85./86.) alles klar. Das Tor zum 1:3 von Frieda Kemper nach Vorarbeit der eingewechselten Vanessa Beste kam zu spät.

„Chapeau, Mädels, was für eine geile Leistung von euch“, sagte Rusche aufmunternd in seiner kleinen Ansprache zur Mannschaft nach dem Abpfiff. „Es war kein Leistungsunterschied zwischen den Mannschaften zu sehen.“

BSV-Frauen: Aland – Köhne, Samberg, Koenen, Mahnke – Bröcker, Rehm, Feldmann (76. Rieping), Weber – Kemper, Mende (80. Beste). Tore: 0:1 Lütke-Harmölle (82.), 0:2, 0:3 Schampera (85./86.), 1:3 Kemper (90.) .