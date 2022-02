Ems Westbevern im Derby gegen TC Ostbevern

Nachbarschaftsduelle gibt es im Tennis eher selten. Umso mehr freuen sich die Herren 30 des SV Ems Westbevern auf das Duell mit dem TC Ostbevern. Die Emser peilen ihren zweiten Sieg in der Hallenrunde an und bieten dafür eine starke Combo auf.

Mit Tim Dahms, Jörg Schulze-Eilfing, Ingo Beermann und Thilo Gaß können die Herren 30 des SV Ems eine spielstarke Mannschaft für das Derby gegen den TC Ostbevern stellen. Die Westbeverner (2:2) peilen am Sonntag (12 Uhr) in der Tennishalle Ostbevern ihren zweiten Sieg in der Bezirksliga-Winterrunde an. Der TCO hat seine bisherigen drei Partien verloren. „Mit einem Sieg wären wir wohl auf der sicheren Seite im Kampf um den Klassenerhalt. Daher ist dieses Derby sehr wichtig für uns. Wenn alle eine gute Form abrufen, dann sollte uns das auch gelingen“, sagt Ems-Mannschaftsführer Thilo Gaß. „Alle Spieler kennen die Halle, fast jeder kennt jeden. Da hilft kein Taktieren und Geheimhalten im Vorfeld.“