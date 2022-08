Fußball: Blick in die Historie

Westbevern

Ems Westbevern ist ein Paradies für Trainer. Es gab einige sehr lange Engagements in den vergangenen gut 50 Jahren. „In Westbevern kann man in Ruhe arbeiten“, sagt nicht nur Ex-Coach Werner Eicher. Insgesamt drei Saisons spielte der SV Ems in der Bezirksliga. Die WN blicken zurück.

Von Manfred Krieg