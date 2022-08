Ems Westbevern will Revanche – SG Telgte und BSV Ostbevern auswärts

In der ersten Runde des DFB-Pokals auf Kreisebene darf Ems Westbevern zu Hause antreten. Die SG Telgte und der BSV Ostbevern spielen auswärts. Alle drei Teams treffen im ersten Pflichtspiel dieser Saison auf einen A-Kreisligisten. Alle drei Partien beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

SV Ems - GW Albersloh

Die positiven Ergebnisse in den Vorbereitungsspielen haben dem SV Ems Selbstvertrauen gegeben. Was das wert ist, wird sich gegen den A-Ligisten aus der anderen Staffel zeigen. Im Vorjahr verloren die Westbeverner in der ersten Pokalrunde in Albersloh mit 0:3. „Wir freuen uns alle, dass es wieder losgeht. Albersloh hat eine spielstarke Mannschaft“, sagt Ems-Trainer Andrea Balderi. Er hofft, dass die angeschlagenen André Hollmann, Jan Nosthoff und Philip Schange zur Verfügung stehen. Kilian Neufend und Lars Wewelkamp sind aus dem Urlaub zurück. Im Tor steht Christian Budde.

SV Mauritz - SG Telgte

Die Münsteraner haben sich hochkarätig aus der Oberliga verstärkt: Nils Hönicke ist von Wattenscheid 09 gekommen. „Ivo Kolobaric ist im dritten Jahr Trainer in Mauritz. Man sieht, welche Arbeit er da leistet“, sagt SG-Coach Mario Zohlen. „Das ist ein guter, ambitionierter A-Ligist. Wir müssen viel investieren.“ Der Bezirksligist muss auf erfahrene Kräfte verzichten. Josef Maffenbeier ist verletzt, Berufsreiter Joao Moreira sitzt im Sattel, Fahri Malaj und Thomas Hitchcock sind im Urlaub.

SW Havixbeck - BSV

Die beiden Mannschaften spielen in unterschiedlichen A-Liga-Staffeln. „Für mich ist der Gegner unbekannt. Er dürfte vom Niveau her ähnlich sein wie Nienberge“, sagt BSV-Co-Trainer Tobias Berger. Den Test beim SC Nienberge hatten die Ostbeverner am Dienstag mit 5:4 gewonnen. „Es könnte ein sehr enges Pokalspiel werden“, vermutet Berger. Kevin Büst und Mohamed Alali sind privat verhindert, dafür sind Carsten Esser und Hendrik Hülsmann wieder zurück.