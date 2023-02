Ems Westbevern will weiter oben mitmischen

Am Sonntag steigen die heimischen A-Liga-Fußballer in den zweiten Teil der Saison 2022/23 ein. Die schwerste Aufgabe hat dabei vermutlich die SG Telgte II in Gievenbeck zu lösen. Der BSV Ostbevern gastiert bei Schlusslicht Eintracht Münster, der SV Ems Westbevern läuft in Greffen auf.

Zweieinhalb Monate haben sich die A-Liga-Fußballer in der Winterpause befunden – am Sonntag geht die Hatz nach Punkten in der Meisterschaftsrunde wieder los. Dabei müssen alle drei heimischen Vertreter auswärts antreten.

Der BSV Ostbevern geht mit neuen Trainern an den Start. Daniel Kimmina und Co Tobias Berger haben ihr Amt aufgegeben. Stattdessen stehen bis zum Saisonende die Interimscoaches Dirk Lampe und Stefan Hollmann an der Seitenlinie.

Kleiner Kunstrasenplatz

Ihre Feuertaufe erleben sie um 15 Uhr auf dem extrem kleinen Kunstrasenplatz von Eintracht Münster. „Wir haben die Mannschaft auf viel Action von Strafraum zu Strafraum eingestellt. Jeder Abstoß ermöglicht eine Torraumszene, es wird kaum Pausen geben“, berichtet Lampe von der Vorbereitung im Training. Von der Fitness her „sind wir noch nicht da, wo wir hinwollen.“

Immerhin ist sein Team von größeren Verletzungen verschont geblieben. Etliche Genesene kehren in den Kader zurück. Lediglich Lukas Kowol (Skiurlaub) steht nicht zur Verfügung. Marcel Graf wird auf der Bank Platz nehmen. Steffen Cramer wird ebenfalls dabei sein.

Adrian König ist verletzt

„Wir freuen uns darauf, dass es wieder um Tore und Punkte geht“, sagt Westbeverns Trainer Andrea Balderi vor dem Auswärtsspiel am Sonntag um 15 Uhr beim FC Greffen. „Es geht für beide Teams wieder bei null los. Mit dem Zusatz, dass wir weiter oben in der Tabelle der Kreisliga A dabei sein wollen und unser Gegner das Ziel Klassenerhalt fest im Auge hat. Ich erwarte eine umkämpfte Begegnung, in der wir hoffentlich schnell zu unserem Spielrhythmus finden und im Spiel nach vorne Zeichen setzen können“, so der Coach des SV Ems. Die Grün-Weißen gehen als Tabellendritter mit 40 Punkten in den Auftakt des zweiten Saisonteils, der FC Greffen ist mit zwölf Zählern Vorletzter.

Balderi muss voraussichtlich auf Offensivspieler Adrian König verzichten, den eine Zerrung plagt. Bei weiteren Spielern hofft er, dass die Blessuren bis zum Anpfiff behoben sind. Ems gewann das Hinspiel mit 4:0.

Technisch versiert und gut ausgebildet

Eine hohe Hürde wartet auf die SG Telgte II. Schon beim torlosen Remis im Hinspiel zeigte der 1. FC Gievenbeck II, welche spielerischen und fußballerischen Fähigkeiten seine Teammitglieder haben. „Das war eine dominante Sache mit viel Ballbesitz für den Gegner. Eine technisch versierte und gut ausgebildete Mannschaft“, erinnert sich SG-Coach Björn Busch an die Begegnung von Ende August 2022.

Im zweiten Vergleich muss der Aufsteiger aus der Emsstadt auf Tillmann Knemöller (Leistenprobleme), Leon Brombach, Philipp Rüter (beide Trainingsrückstand) und wahrscheinlich auch auf Jonas Allmich (krank/Fußprobleme) verzichten.

Gegenüber den gegen B-Ligisten gewonnenen Testmatches müsse man noch eine Schüppe drauflegen, zeigt sich Busch mit dem Fitnesszustand seines Aufgebotes nur eingeschränkt zufrieden. „Viele waren zuletzt krank und haben noch Trainingsrückstand. Ein, zwei Wochen werden wir noch brauchen“, weiß der SG-Coach, was noch zu tun ist.