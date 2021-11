Ems will gegen Hoetmar nachlegen

Der SV Ems Westbevern will gegen Schlusslicht SC Hoetmar seine schöne Serie fortschreiben. Der BSV Ostbevern steht vor einem Mittelfeldduell der Kreisliga A in Greffen.

In einer zweieinhalbwöchigen Pause haben die Fußballer des A-Ligisten Ems Westbevern neue Kräfte sammeln und Verletzungen auskurieren können. Vor dem Heimspiel gegen Schlusslicht SC Hoetmar plagen Coach Andrea Balderi dennoch personelle Sorgen. So ist der Einsatz von Hendrik Schlunz, Adrian König und Christian Nosthoff mit einem Fragezeichen versehen. „Ich hoffe doch, dass der eine oder andere gegen Hoetmar mitwirken kann. Alle, die fit sind, haben gut trainiert und wollen alles dafür tun, die schöne Serie von vier Siegen auszubauen“, so der Emser Übungsleiter. „Wichtig ist, dass wir den Gast durch variables Spiel von Beginn an unter Druck setzen, Spielfreude entfachen und Durchsetzungsvermögen zeigen.“

Der BSV Ostbevern muss beim Liga-Achten FC Greffen auf die Rotsünder Roman Middrup und Carsten Knob­lich verzichten. Zudem fehlen auch Carsten Esser, Niels Ritter und Lauren Kock. Daniel Horstmann und Steffen Cramer kehren ins Aufgebot zurück. Letzterer hat aber mehrere Wochen nicht am Training teilgenommen. „Wir haben nach der 0:2-Niederlage in der Vorsaison etwas gutzumachen“, sagt BSV-Trainer Daniel Kimmina. „Greffen hat schon ein Spiel mehr gemacht. Wir wollen uns von denen distanzieren, um Richtung Weihnachten nach unten Ruhe zu haben.“ 28 Gegentore in neun Duellen zeigen, wo die Schwachstelle des FC liegt.