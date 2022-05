Endlich wieder das volle Programm bei den Cross Country Days in Ostbevern

Im vergangenen Jahr durfte der RV Ostbevern die Cross Country Days (CCD) inmitten der Pandemie ausrichten. Immerhin. Es gab allerdings eine Light-Version mit Starterlaubnis nur für Profi- und Kaderreiter, nicht für Amateure. Und auf ein großes Zelt mit Terrasse direkt an der Geländestrecke am Hof Thygs musste der Veranstalter laut Auflagen auch verzichten. In diesem Jahr ist das wieder anders. Es ist alles wieder so wie vor Corona.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch