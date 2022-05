Entscheidungsspiel zwischen SG Telgte III und IFC Warendorf

Das abgebrochene Spitzenspiel zwischen der SG Telgte III und dem IFC Warendorf wird für beide Mannschaften als verloren gewertet. Weil die beiden Teams am Saisonende punktgleich an der Tabellenspitze stehen, wird der Meister und damit der Aufsteiger in die Kreisliga B in einem Entscheidungsspiel ermittelt. Termin und Ort stehen schon fest.

Wie Norbert Krevert, der Vorsitzende des Fußballkreises Münster, mitteilt, wird das Spiel SG Telgte III gegen IFC Münster für beide Mannschaften als verloren gewertet (0:2). Das Gipfeltreffen in der Kreisliga C3 war am 8. Mai nach 65 Minuten beim Stand von 0:0 abgebrochen worden (WN berichteten). Nachdem IFC-Spieler von einem Telgter Zuschauer heftig beleidigt wurden, wollten die Gäste nicht mehr weiterspielen.

Dass die Partie für beide Teams als Niederlage gewertet wird, war zunächst nur eine sogenannte beabsichtigte Entscheidung der Kreisspruchkammer. Am Montagabend endete für die beiden Clubs eine Einspruchsfrist. Beide haben mündlich mitgeteilt, keinen Einspruch einzulegen, teilte der Kreis mit. Nach SG-Angaben hatten die Vereine eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben, dass sie sich eine sportlich-faire Lösung in der Meisterfrage wünschen.

Weil die Telgter Dritte und der IFC nach dem Spielabbruch ihre letzten beiden Saisonpartien jeweils gewonnen haben, sind sie weiter punktgleich. Das Torverhältnis zählt in dieser Klasse nicht, die Verfolger liegen weit zurück, also muss ein zusätzliches Spiel auf neutralem Platz um den Aufstieg in die Kreisliga B entscheiden. Und das ist jetzt angesetzt: Die SG Telgte III und der IFC Warendorf treffen am Samstag (28. Mai) um 16 Uhr in Milte aufeinander.