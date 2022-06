Erfolg des RV Ostbevern auf der zweiten Etappe

Kreis Warendorf

Die Springreiterinnen des RV Ostbevern haben die zweite Etappe des Volksbank Springpokals, die beim Reitturnier in Drensteinfurt ausgetragen wurde, zu ihren Gunsten entschieden. Mit fünf Strafpunkten verwiesen sie die Konkurrenz aus Ennigerloh-Neubeckum, Albersloh, Westbevern, Warendorf und Rinkerode auf die folgenden Plätze. In der Gesamtwertung bleibt es spannend und eng an der Spitze.

Von Thomas Hartwig und