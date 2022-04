Erfolgreiche Ostbeverner Revanche gegen VfL Bochum II

Das Hinspiel hatten die Westfalenliga-Fußballerinnen des BSV Ostbevern noch überraschend mit 1:3 verloren. Am Sonntag gelang ihnen die erfolgreiche Revanche gegen den VfL Bochum II. Eine Spielerin traf dabei doppelt.

Mit dem 3:1 (1:0)-Heimerfolg der Ostbeverner Fußballerinnen gegen den VfL Bochum II und nunmehr 15 Zählern Abstand zur abstiegsgefährdeten Zone dürften auch die letzten Zweifel am Klassenerhalt in der Westfalenliga beiseite geräumt sein. Gleichzeitig nahmen die Blau-Weißen damit erfolgreich Revanche für die Hinspiel-Niederlage mit dem gleichen Resultat.

„Am Ende des Tages war der Sieg auch verdient“, bilanzierte Trainer Christian Rusche. Allerdings fand seine Elf nicht gut ins Spiel. Die ersten Chancen gehörten den Gästen. „Vieles spielte sich im Mittelfeld ab. Bei uns waren zu viele Ungenauigkeiten im Spiel.“ Ein Distanzschuss von Laura Rieping diente quasi als Vorankündigung für das 1:0 (36.), das nach einem einstudierten Eckball von Lisanna Mahnke auf Rieping am langen Pfosten fiel. „Unsere Ecken funktionieren“, so Rusche.

In einem phasenweisen ruppigen Match glich Julia Kersten nach einem schnell ausgeführten Freistoß und aus abseitsverdächtiger Position in der 67. Minute aus. Anschließend folgte eine kleine Unterbrechung, in der der Unparteiische Dennis Götsch alle Zuschauer im Beverstadion hinter das Schankett auf der Trainer-abgewandten Seite schickte.

Nach einem Foul an Kim Weber verwandelte Rieping den Strafstoß zur 2:1-Führung (78.). Weber ließ unmittelbar darauf die Entscheidung zum 3:1 folgen. „Wir hatten jetzt mehr Spielanteile als die Bochumerinnen“, fand Rusche einen weiteren Grund dafür, dass die drei Zähler verdient in der Bevergemeinde blieben.

BSV-Damen: Imholt – Feldmann (81. Samberg), Mahnke, Koenen, Bröcker – Rehm (81. Köhne), Markfort (60. Meimann), Rieping, Weber, Wille – Mende (60. Kemper). Tore: 1:0 Rieping (36.), 1:1 Kersten (67.), 2:1 Rieping (Foulelfmeter/78.), 3:1 Weber (79.).