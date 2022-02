Erste Spiele für BSV Ostbevern und Ems Westbevern

In der Männer-Bezirksliga wird an diesem Wochenende bereits die Saison fortgesetzt. Die Mannschaften aus anderen Ligen haben noch ein bisschen länger Zeit, bis es ernst wird. Die nutzen die Teams für weitere Testspiele. A-Kreisligist BSV Ostbevern hofft auf seinen ersten Einsatz, nachdem das Match gegen Schwarz-Weiß Lienen zuletzt vom Gegner abgesagt wurde. Zu Gast ist am Sonntag um 15 Uhr im Beverstadion der VfL Ladbergen. Der A-Kreisligist aus dem Kreis Tecklenburg ist schon in einer Woche wieder in der Meisterschaft gefordert. Bereits am heutigen Samstag gastiert BSV-Ligakonkurrent Ems Westbevern um 16.30 Uhr beim B-Kreisligisten Borussia Münster II. Es ist die erste Partie für den SV Ems in der Vorbereitung. Neuzugang Philip Schange (vom TuS Freckenhorst) gibt sein Debüt. Bereits ihr zweites Testmatch planen die Frauen des BSV Ostbevern am Sonntag um 13 Uhr bei der zweiten Mannschaft von Arminia Bielefeld. Die Gastgeberinnen kicken in der Landesliga.